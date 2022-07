Football : Steve Mandanda quitte l'Olympique de Marseille et rejoint le Stade Rennais

C'est une page qui se tourne à Marseille. L'emblématique gardien de but de l'OM, Steve Mandanda, champion du monde 2018, s'est engagé pour deux saisons avec le Stade Rennais, a annoncé mercredi le club breton de Ligue 1.

"L'homme aux 695 matchs professionnels et 34 sélections avec l'équipe de France, référence hexagonale à son poste, a choisi son nouveau port d'attache. Et il sera breton. L'ancien Marseillais a paraphé un contrat de deux ans avec le Stade Rennais", a indiqué le club dans un communiqué.

613 matchs avec l'OM, dont 101 en Coupe d'Europe

"613, c'est le nombre de matchs joués avec l'OM, ce qui fait de lui le joueur le plus capé du club phocéen. C'est aussi plus de 100 matchs de coupe d'Europe dont un quart de finale de Ligue des champions en 2012, une finale d'Europa League en 2018 et une demi-finale de Ligue Europa conférence la saison dernière", peut-on également lire.

Vendredi dernier, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, avait indiqué qu'il était à la recherche d'un gardien pour remplacer Alfred Gomis, titulaire la saison passée, mais qui n'avait pas donné pleine satisfaction. Formé au Havre, Mandanda, 37 ans, a ensuite fait toute sa carrière à l'OM, à l'exception de la saison 2016-2017, passée en Angleterre, à Crystal Palace.