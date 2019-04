Football : Pelé hospitalisé à Paris

La légende brésilienne Pelé, 78 ans, a été hospitalisée à Paris "par précaution", mais "va bien", a appris l'AFP mercredi de sources concordantes, alors que le Brésilien était venu en France rencontrer le prodige parisien Kylian Mbappé.

De la fièvre pendant la nuit. Selon RMC, il a été pris d'une crise de tétanie et de fièvre dans la nuit. L'entourage du joueur évoque une "infection" et une simple mesure de "précaution" avant "un long voyage" pour rentrer au Brésil, sans donner plus de détails et indique qu'il n'était pas sorti de l'hôpital en début d'après-midi.

La santé déclinante d'"O Rei", seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde (1958, 1962 et 1970), est régulièrement un sujet d'inquiétude ces dernières années. Une première rencontre à Paris avec Mbappé, organisée par leur sponsor commun (Hublot), avait d'ailleurs déjà été annulée au mois de novembre pour cette raison.

Apparu diminué ces dernières années. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est apparu plusieurs fois diminué ces dernières années, en chaise roulante ou en déambulateur. Il n'avait pas été en mesure d'allumer la torche olympique à Rio lors des JO-2016. Le monde du ballon rond avait auparavant retenu son souffle en novembre 2014, quand le Brésilien avait été placé en soins intensifs après une infection urinaire sérieuse nécessitant son placement sous dialyse.