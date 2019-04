Quand Kylian Mbappé rencontre le roi Pelé : "C'est une fierté sans nom"

Sous les lustres clinquants du palace parisien le Lutetia, deux icônes du football mondial se sont rencontrées. D'un côté, Pelé, patriarche serein et souriant. De l'autre, Kylian Mbappé, 20 ans et nettement moins à l'aise, se frottant frénétiquement les mains et osant à peine regarder son idole dans les yeux. Les deux hommes sont les seuls à avoir remporté un Mondial à moins de 20 ans (17 pour le Brésilien, 19 pour le Français).

"Mbappé a reçu un don de Dieu"

"Je n'ai pas arrêté de toucher pour voir si c'était vrai. Pour moi, c'était la légende absolue et je m'étais dit que le voir en cassette, c'était déjà bien mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sans nom", confie le jeune champion du monde.

Ce soir j’ai eu la chance de passer un moment unique avec la légende vivante @Pele .

Merci à @Hublot pour cette merveilleuse soirée . #MbappéxPelépic.twitter.com/oDFktAGP1C — Kylian Mbappé (@KMbappe) 2 avril 2019

L'admiration est réciproque puisque pour Pelé, "Mbappé a reçu un don de Dieu" : "Beaucoup de joueurs sont très bons mais ils n'ont pas ta capacité d'improvisation. Ça, c'est ta force. Maintenant, à toi d'être prêt psychologiquement. Tu as la pression de tout un pays sur toi, alors c'est à toi d'être toujours au top."

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Un dialogue entre deux morceaux d'histoire du foot. Évidemment, le marketing autour de cette rencontre, provoquée par un sponsor commun, a altéré la spontanéité de l'échange. Pourtant, on a vu pendant une demi-heure, deux morceaux d'histoire du football dialoguer, comme si Mbappé et son début de carrière étincelant répondait en écho à l'histoire glorieuse du roi Pelé, 50 ans plus tard.