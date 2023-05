Football : les supporters espagnols de Lionel Messi espèrent son retour au FC Barcelone

C'était peut être l'un des derniers matches de Lionel Messi avec le maillot bleu et rouge contre l'équipe d'Ajaccio. Son contrat se termine le mois prochain avec le PSG. En Espagne, beaucoup espère que le joueur retrouvera son club de cœur.

"Je suis sûr qu'il reviendra à Barcelone"

À Barcelone, tout le monde rêve d'un retour de Lionel Messi à la "casa", comme disent les Catalans à la maison. Miguel, qui tient une boutique, vend encore des maillots de Leo avec son numéro dix. Et pour lui, pas de doute, Messi va revenir au Barça. "Mais je crois que Messi va terminer sa carrière à Barcelone cette année ou celle d'après. Mais oui, il finira sa carrière ici, c'est sûr", affirme de pied ferme le vendeur.

Malgré l'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite, Lionel Messi va écouter son cœur et finir sa carrière à Barcelone, assure également Juan, casquette du Barça sur la tête : "Il ne reviendra pas ici pour l'argent, mais il a sa famille et une maison à côté de Barcelone." Pierre-Alexis vient quant à lui de visiter le musée du Barça. L'histoire d'amour entre le club catalan et le septuple Ballon d'Or n'est sans doute pas finie. "On voit d'autres joueurs mais le principal, mais je suis sûr qu'il reviendra à Barcelone", assure le touriste français. Et si Messi revient, tous les aficionados chanteront à la gloire de leur héros.

Un autre argument qui pourrait d'ailleurs donner envie à Messi de revenir, le Barça a été sacré champion de la Liga ce 14 mais, 27e titre pour le club catalan.