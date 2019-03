Football : l'équipe du Venezuela a joué avec des maillots Decathlon

Alors que l'équipementier officiel de la sélection vénézuélienne est l'Italien Givova qui a succédé à Adidas, les joueurs ont affronté la Catalogue avec des maillots Quechua, une marque de l'enseigne sportive grand public Decathlon, rapporte Le Parisien mercredi.

La soirée de lundi a été marquée par deux affaires : la défaite inattendue 2 à 1 de l'équipe vénézuélienne face à celle de Catalogne lors d'un match amical et les maillots bricolés des Vénézuéliens. L'enseigne Decathlon a montré dans un tweet que les joueurs avaient évolué avec des T-shirts "déguisés". Sur l'une des photos partagées, le logo de l'équipe nationale laisse apparaître celui de la marque Quechua. Par ailleurs, ce maillot est en vente sur le site du magasin pour... 10 euros. "Hier, le Venezuela devait être en galère de maillots", a commenté Decathlon.

Hier, le Venezuela a donc joué son match avec des tee-shirts @Quechua déguisés pic.twitter.com/ncsnIH2yrV — Decathlon (@Decathlon) 26 mars 2019

L'un des joueurs s'en prend à l'équipementier

Cette situation a provoqué la colère du milieu de terrain Tomas Rincon (Torino) qui a dénoncé, lui aussi sur Twitter, l'erreur de l'équipementier. "Givova, nous exigeons le maximum de respect pour notre maillot national et pour chaque membre de l’équipe. Ne pas avoir de maillots pour jouer aujourd'hui et en imprimer certains que nous avons achetés est regrettable. Ce que vous avez fait est une honte."

Givova le exigimos máximo respeto a nuestra camiseta nacional y a cada integrante del equipo.



No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable, lo de ustedes es vergonzoso. pic.twitter.com/QzeZQXeVe2 — Tomás Rincón (@TomasRincon5) 25 mars 2019

Le Venezuela fait actuellement face à une grave crise politique, économique et sociale alors que le président élu Nicolas Maduro et le président auto-proclamé et leader de l'opposition Juan Guaido.