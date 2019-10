Après trois ans, quel bilan pour Franck McCourt à l’OM ?

Tombé sous le charme de l'ambiance du stade Vélodrome un soir de France-Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016, Franck McCourt n'aurait pas hésité longtemps avant de racheter l'OM. L'investisseur américain, ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers, célèbre franchise américaine de baseball, débarquait sur la Canebière fin août 2016, avec des ambitions fortes : aider l'OM à retrouver les sommets autour d'un slogan "OM champions project."

Après trois ans, où en est-on ? Selon Ambre Godillon (Yahoo Sport), invité d'Europe 1, le constat est sans appel : "Si on regarde trois ans en arrière avec son 'champions project' on y est clairement pas. Je pense quand qu'il n'est pas le seul fautif, même si au vu de son statut de propriétaire du club, il est le premier responsable." La journaliste évoque ensuite le choix de Franck McCourt d'attribuer le rôle de président de l'OM à Jacques-Henri Eyraud, qui selon elle "a une méconnaissance totale du milieu marseillais et une communication désastreuse, voire risible."

L'Olympique de Marseille a un président qui ne connaît rien au football

Passé par l'OM en tant que joueur de 1992 à 1998, Marc Libbra n'est, pour sa part, pas surpris par l'état actuel des choses à Marseille. "Dès le départ, McCourt avait 200 millions à dépenser sur deux ans, donc sur trois mercato. Quand il signe, on se doute qu'il n'a aucune connaissance du football. Son plus grand défaut c'est d'avoir pris un président qui ne connais rien au football non plus. Zubizarreta (le directeur sportif) j'étais ravis qu'il soit là, malheureusement il a du mal à s'imposer", analyse l'ancien joueur. "Quand tu vends Zambo Anguissa 30 millions d'euros, tu penses gagner au loto et derrière tu rachètes Strootman pour balancer près de 30 millions, c'est pas possible", enchaîne-t-il.

L'Europa League en cache misère

L'épopée marseillaise en Ligue Europa, lors de la saison 2017-2018, est la seule éclaircie d'un point de vu sportif sous l'ère McCourt. Mais même à ce propos, Marc Libbra se montre très critique : "Le champions project, il n y en a pas du tout puisque qu'ils n'arrivent pas à revenir en Ligue des champions. Ça 'vivote', on ne sait pas ce qu'il se passe. La seule éclaircie, c'est cette finale de Ligue Europa (défaite 3-0 contre l'Atlético Madrid) avec une demi et un quart de finale très spectaculaires, avec les supporters qui poussent. On avait redécouvert le vrai Marseille."

Entendu sur europe1 : L'OM ? un club qui vît toujours sous urgence

Aujourd'hui, l'OM est, de nouveau, dans une situation financière délicate, du fait des dépenses de ces dernières années, qui n'ont pas été suivies de résultats sportifs. Le prochain mercato hivernal s'annonce morne. Malgré cela, le journaliste de So foot Javier Prieto Santos rappelle que "l'OM est un club qui vît sous urgence". "Il se passe toujours quelque chose, c'est ce qui le caractérise et c'est un trait de caractère appréciable", assure le spécialiste, avant d'évoquer "les émotions véhiculées lors de la finale d'Europa League."

Cinquième lors de la saison 2016/2017, quatrième en 2018/2019 et actuellement quatrième après dix journées, l'OM est, certes, régulier mais n'a toujours pas retrouvé la Ligue des champions. Franck McCourt paye ses mauvais choix "dans la structure et dans la hiérarchie", conclut Ambre Godillon.