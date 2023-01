Football : le Gallois Gareth Bale prend sa retraite en club et en sélection à 33 ans

Buteur mémorable au chignon reconnaissable, le Gallois Gareth Bale, vedette de son pays, a annoncé lundi sa "retraite immédiate du football", en club comme en sélection à l'âge de 33 ans. Parti du Real Madrid à la fin de son contrat en juillet 2022, l'attaquant avait rebondi au Los Angeles FC, notamment pour maintenir sa condition physique en vue de la Coupe du Monde 2022 qui a malheureusement était un fiasco.

À l'heure de refermer définitivement l'armoire à trophées, une évidence s'impose : c'est à Madrid que Bale a le plus gagné (quinze titres). Durant ses neuf saisons dans la capitale madrilène, le natif de Cardiff a remporté trois Ligas (2017, 2020, 2022), une Coupe d'Espagne (2014) et, donc, cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

Belles heures du Real Madrid

Des coups d'éclats de Bale sous le maillot blanc, les supporters du Real se souviennent sans doute de sa performance en finale de la Ligue des champions en 2018, lorsqu'il avait inscrit un doublé contre Liverpool (3-1), gratifiant notamment le public du Stade olympique de Kiev d'un retourné acrobatique fabuleux.

Attaquant souvent positionné à droite, il a constitué, avec Cristiano Ronaldo à gauche, les deux ailes de l'aigle madrilène qui survola le football européen des dix dernières années. Accompagné de Karim Benzema en pointe, ce rapace avait un nom: la "BBC".

Avant cela, Bale avait impressionné les fans de la Premier League sous le maillot de Tottenham (2007-2013 puis 2020-2021 en prêt), empilant les buts spectaculaires et solitaires jusqu'à pousser le club madrilène à l'acheter pour 101 millions d'euros, un record absolu à l'époque.

Le meilleur Gallois de l'histoire ?

Mais les plus beaux moments de sa carrière longue de 17 saisons, Gareth Bale les a sans doute vécus en sélection. Adulé au pays de Galles, le joueur formé à Southampton (sud de l'Angleterre) a conclu sa carrière avec le maillot rouge frappé du dragon au Mondial 2022. À la fois meilleur buteur et joueur le plus capé (111 sélections, 41 buts) de l'histoire de la sélection galloise, il est parvenu à ramener son pays au Mondial, 64 ans après sa dernière qualification pour le tournoi planétaire.

Au-delà des chiffres, Bale était un meneur respecté par ses coéquipiers. "Nous avons vraiment une équipe très soudée. Tout jeune joueur qui intègre l'équipe voit que Gareth n'a pas d'égo, il rigole... et je crois que tout le monde devrait être comme ça", disait de lui le milieu de terrain Jonny Williams avant le début du Mondial.

Dans une lettre ouverte à sa "famille galloise", le natif de Cardiff a d'ailleurs avoué que mettre un terme à sa carrière internationale avait été "la décision (...) la plus dure de sa carrière, de loin".

"Mon parcours sur la scène internationale a non seulement changé ma vie mais aussi qui je suis", a-t-il dit: "La chance d'être Gallois et sélectionné pour jouer et être capitaine du pays de Galles m'a donné quelque chose d'incomparable par rapport à tout ce que j'ai vécu."

Un déclin continu

En sélection, Bale avait emmené son pays jusqu'en demi-finale de l'Euro 2016 avant de s'incliner contre le Portugal, vainqueur final (2-0). Une performance de haut vol pour le dragon du pays de Galles, pays d'un peu plus de trois millions d'habitants.

Mais l'aventure devait s'arrêter pour le capitaine gallois, bien loin de sa meilleure forme lors de la Coupe du monde. Ironiquement, c'est contre le rival anglais que la carrière de Bale s'est achevée, quand il fut sorti à la mi-temps d'une déroute qu'il n'a pu empêcher (3-0).

Parfois chahuté par les supporters du Real pour ses performances moins bonnes, ses blessures récurrentes et sa propension à passer davantage de temps sur les pelouses de golf que de football, Bale trouvait alors un refuge lors des trêves internationales.

Provocateur, il s'était même permis d'établir une hiérarchie claire entre les amours de sa vie: "Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre", pouvait-on lire sur un drapeau gallois qu'il avait agité un soir de qualification pour l'Euro 2020.

Après une pige d'un an à Tottenham (2020-2021) puis une dernière saison presque sans jouer au Real, Bale s'était exilé en Californie pour retrouver une bonne condition physique en amont du Mondial, au Los Angeles FC. Avec à la clé un ultime titre de champion de MLS.