Football : la liste sans surprise des 23 Bleus retenus pour affronter l'Allemagne et le Chili

Une dernière liste avant l'Euro. Didier Deschamps a dressé ce jeudi la liste des 23 joueurs qui participeront aux deux prochains matchs amicaux des Bleus face à l'Allemagne (le 23 mars à Lyon) puis contre le Chili (le 26 mars à Marseille).

La liste des joueurs retenus par Deschamps pour les matchs face à l'Allemagne et le Chili : Gardiens : Mike Maignan (28 ans/AC Milan), Brice Samba (29 ans/RC Lens), Alphonse Aréola (31 ans/West Ham) Défenseurs : Jonathan Clauss (31 ans/Olympique de Marseille), Lucas Hernandez (28 ans/Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (26 ans/AC Milan), Ibrahima Konaté (24 ans/Liverpool), Jules Koundé (25 ans/FC Barcelone), Benjamin Pavard (27 ans/Inter Milan), William Saliba (22 ans/Arsenal), Dayot Upamecano (25 ans/Bayern Munich) Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (21 ans/Real Madrid), Youssouf Fofana (25 ans/AS Monaco), Adrien Rabiot (25 ans/Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (24 ans/Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (18 ans/Paris Saint-Germain) Attaquants : Ousmane Dembélé (26 ans/Paris Saint-Germain), Moussa Diaby (24 ans/Aston Villa), Olivier Giroud (37 ans/AC Milan), Antoine Griezmann (32 ans/Atletico Madrid), Randal Kolo Muani (25 ans/Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (25 ans/Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (26 ans/Inter Milan)

Une liste très classique avec les retours d'Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby. Konaté, Pavard et Tchouaméni, cadres des Bleus et absents lors du stage de novembre, reviennent logiquement dans le groupe après des blessures, pour cet ultime rassemblement avant le Championnat d'Europe (14 juin-14 juillet, en Allemagne).

La 1ère liste de l'année 2024 est connue



Les prochains matchs des Bleus :

(samedi 23 à Lyon)

Barcola finalement non retenu

Moussa Diaby remplace de son côté Kingsley Coman, touché au genou gauche. Le joueur d'Aston Villa (24 ans, 10 sélections), pourtant en manque de temps de jeu dans son club, a été préféré au jeune ailier du PSG Bradley Barcola (21 ans), qui s'est assez rapidement imposé comme un élément important de la ligne d'attaque parisienne, mais connaît une baisse de régime depuis plusieurs matches.

La sélection de Diaby a aussi été facilitée par l'indisponibilité de Christopher Nkunku (cuisse). Au milieu, Adrien Rabiot est bien là malgré des douleurs au pied gauche et Aurélien Tchouaméni reprend sa place. En défense, Deschamps n'a pas non plus offert d'ouverture, seuls Pavard et Konaté revenant au sein du groupe France.