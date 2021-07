Football : la difficile reconstruction de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2022

Une triste fin de cycle pour le sélectionneur emblématique de l'Allemagne. Joachim Löw, en poste depuis 2006, quitte la sélection allemande après deux derniers revers (premier tour au Mondial 2018 et huitièmes de finale à l'Euro 2020). La fin décevante de quinze années pourtant accomplies, ponctuées par six présences dans le dernier carré d'une compétition majeure jusqu'en 2016, et bien sûr le titre mondial en 2014. Mais l'élimination de la Mannschaft contre l'Angleterre à l'Euro 2020 (0-2), avec des choix tactiques remis en cause, précipite le football allemand dans l'incertitude. C'est à Hansi Flick, ancien adjoint de Joachim Löw entre 2006 et 2014, que revient la tâche de replacer la sélection allemande parmi les meilleures mondiales, dès la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La fin de l'aventure pour les cadres ?

La première interrogation que devra lever le futur sélectionneur de la Mannschaft concerne les cadres champions du monde, en délicatesse durant l'Euro. Le symbole étant le raté de l'attaquant Thomas Müller qui aurait pu égaliser contre l'Angleterre en fin de rencontre. Si le gardien iconique Manuel Neuer (35 ans) devrait poursuivre au moins jusqu'en 2022, la question reste posée pour Müller, le meneur de jeu Toni Kroos et le défenseur Mats Hummels, qui avait marqué contre son camp face à la France (0-1).

La deuxième interrogation réside dans l'état d'esprit de la sélection, qui n'a pas convaincu les observateurs. "Je n'ai pas vu cette ambition, cette volonté, cette combativité", tacle Lukas Podolski, lui aussi champion du monde 2014 et consultant pendant l'Euro. "Tout ça était un peu désespérant, quand tu vois les visages des joueurs, il ne se passe rien."

L'espoir Hansi Flick

L'ancien entraîneur du Bayern Munich aura donc du pain sur la planche pour remettre la Mannschaft sur les bons rails, notamment lors des qualifications à la Coupe du monde 2022, pendant lesquelles l'Allemagne a perdu des points importants en mars dernier contre la Macédoine du Nord (défaite 2-1). Hansi Flick peut compter sur sa réussite impressionnante sur le banc du club bavarois, où il a remporté sept titres en deux saisons, dont la Ligue des Champions 2020, pour avoir le soutien des supporters allemands, en froid depuis quelques années avec Joachim Löw. L'ancien coach connaît bien aussi les internationaux qui évoluent à Munich (Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry...) et les jeunes qu'il a lancés, à l'image du milieu de terrain Jamal Musiala (18 ans).

"Nous avons de jeunes joueurs qui vont apprendre de cette expérience", a dit Joachim Löw mercredi soir, dont le travail accompli en sélection va servir à Hansi Flick. "Ils vont fortement progresser dans les deux ou trois ans à venir, et l'Euro 2024 sera le sommet de leur carrière. On peut attendre d'eux de belles choses." Un futur championnat d'Europe crucial pour la Mannschaft, puisqu'elle le disputera à domicile, en Allemagne. L'arrivée de l'ancien coach du Bayern se fera en douceur avec trois matches de qualification pour le Mondial 2022 début septembre contre le Liechtenstein, l'Arménie et l'Islande. Histoire de bien relancer l'Allemagne vers les sommets du football.