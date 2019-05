Football : Franck Ribéry n'envisage pas un instant de finir sa carrière en France

"Non, pas du tout": Franck Ribéry n'envisage pas un seul instant de finir sa carrière en France, comme il l'a dit quand la question lui a été posée dimanche dans Téléfoot.

"Je n'ai pas de plan exact"

À 36 ans, "Kaiser" Franck a aidé samedi le Bayern à remporter une septième Bundesliga d'affilée. Le club bavarois n'a plus qu'une finale de Coupe à jouer et l'ancien joueur de l'OM quittera Munich. Pour aller où ? "Je ne sais pas, je n'ai pas de plan exact, a confié l'attaquant dimanche dans l'émission télévisée. Il y a des options mais on va encore réfléchir".

Adulé à Marseille et à ses débuts en Bleu en 2006, "Francky" a ensuite souffert d'une image brouillée en France après l'épisode de la grève des joueurs de Knysna, en plein Mondial 2010.