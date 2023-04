Football féminin : les Bleues ont-elles une chance contre les Canadiennes, championnes en titre ?

Les Bleues se préparent pour un affrontement test avec l'équipe canadienne ce mardi. En effet, si la victoire fut remportée aisément face à la Colombie vendredi dernier (5-2), l'équipe de foot féminine se heurte ce mardi soir à un adversaire de taille. Pourquoi ? Simplement, car les Canadiennes détiennent le titre de championnes olympiques avec la sixième place au classement FIFA, juste derrière les Bleues.

Si l'équipe du Canada est pressentie comme la prochaine Coupe du Monde dans trois mois, Hervé Renard, le nouveau sélectionneur, y voit une excellente épreuve pour évaluer ses joueuses : "C'est une équipe rigoureuse, bien organisée. Il faut s'attendre à une opposition de haut niveau. Mais comme on est aussi une équipe de haut niveau, ça va faire un bon match", s'avance-t-il. "Donc à nous de bien négocier ce genre de matchs qui sont une sorte de répétition avant les grands, qui vont avoir lieu à la Coupe du monde."

L'équipe canadienne en conflit avec sa fédération

Les nord-américaines, en plein conflit avec leur fédération, se préparent pourtant au championnat dans un contexte tendu. Lors de leur dernier rassemblement, les joueuses ont organisé une grève, non pas pour le départ de leur sélectionneuse Bev Priestman mais pour dénoncer les coupures budgétaires et réclamer l'égalité salariale. Un combat que les Bleus ont suivi de près, à l'image d'Eugénie Le Sommer.

"C'est quand même une équipe qui est championne olympique, donc de voir qu'elle est en conflit, c'est dommageable pour le football féminin et je pense que sur ces sujets-là, on est assez solidaires", a-t-elle confié. Ce mardi soir, le match se déroulera au stade Marie Marie-Marvingt du Mans, le premier stade de plus de 20.000 places, à porter un nom féminin, tout un symbole.