Football féminin : les Bleues battent les Américaines 3-1 en match amical

La France a idéalement lancé l'année 2019 où elle accueillera la Coupe du monde féminine dans cinq mois en faisant chuter 3 à 1 les championnes en titre américaines, samedi au Havre, lors d'un match amical.

Doublé de Diani. Les buts français ont été marqués par Diani (9e, 57e) et Katoto (78), alors que Pugh a réduit le score pour les Américaines en fin de rencontre (90+1). Les deux sélectionneuses, Corinne Diacre et Jill Ellis, ont beau avoir assuré vendredi en conférence de presse que ce match ne serait qu'un test à un instant "T", la prestation fut belle et le message fort. Il s'agit, en outre, de la troisième confrontation de suite qui ne tourne pas en faveur des numéro unes mondiales au classement FIFA, après un 3-0 il y a deux ans et un 1-1 l'an passé, tous deux sur le sol américain.

Animation offensive. Face à une formation américaine dans son 4-3-3 habituel, mais qui avait laissé quelques cadres au repos - Megan Rapinoe, Tobin Heath pas sur la feuille de match, Carli Lloyd sur le banc pendant 70 minutes - les joueuses de Corinne Diacre ont pris tout de suite le match par le bon bout. L'animation offensive sur les flancs a été particulièrement efficace, avec Amel Majri à gauche et surtout le duo Marion Torrent/Delphine Cascarino à gauche. Cette dernière a fait passer une sale soirée à son adversaire directe Emily Fox à l'image du déboulé de 50 mètres pour déborder sur l'ouverture du score. Avec beaucoup de sang froid, Cascarino a trouvé Kadidiatou Diani en retrait qui, tout aussi lucide, a contrôlé et frappé en pivot pour marquer dès la 9e minute (1-0).

Solidité défensive. Diani, en pointe, a aussi beaucoup fait souffrir l'arrière-garde US avec sa vitesse, son physique et sa bonne couverture de balle. Elle a failli doubler la mise sur une tête piquée lors d'un corner, finalement bien bloquée sur sa ligne par Alyssa Naeher (39). La gardienne américaine a longtemps repoussé l'échéance, arrêtant en deux temps une tête d'Eugénie Le Sommer (29), qui a ensuite raté de peu le cadre depuis les 16 mètres après un beau pressing (50). Mais les Bleues ont été récompensées de leurs belles intentions, d'abord avec un peu de réussite quand Diani a lobé Naehler en tentant de centrer pour Le Sommer (2-0, 57), puis quand Marie-Antoinette Katoto, entrée en jeu dix minutes avant, a dribblé la gardienne pour marquer dans le but vide (3-0, 78e). Corinne Diacre aura aussi sans doute apprécié la solidité défensive de son équipe, qui n'a pas laissé grand chose aux Américaines.