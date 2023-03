Football : en Angleterre, les joueurs respectant le ramadan pourront rompre leur jeûne durant les matches

C'est une attention toute particulière portée aux footballeurs musulmans. Pour les aider à exercer leur profession durant le ramadan, qui a démarré ce jeudi et se déroule pendant un mois, les officiels du foot anglais vont autoriser les joueurs respectant cette période sacrée à rompre brièvement leur jeûne. Cela va s'appliquer à tous les championnats d'Angleterre, dont la Premier League, et pour les matches en soirée, rapporte RMC.

Concrètement, d'après les informations de Sky Sports, les organes d'arbitrage du pays demandent aux officiels de match d'ouvrir un temps de "pause naturelle" dans le jeu, et de proposer aux joueurs de prendre des boissons ou des gels énergétiques, ou encore des suppléments.

Un précédent en 2021

Les officiels sont également encouragés par les organes d'arbitrage à repérer les professionnels qui pourraient suivre cette tradition religieuse, et à programmer avec eux un moment pour rompre le jeûne. C'est ce qui s'était produit en 2021, souligne le média anglais, lors d'une rencontre entre Leicester City et Crystal Palace en Premier League. Les deux clubs avaient convenu avec l'arbitre d'interrompre le match aux alentours de la demi-heure de jeu, et certains joueurs comme le Français Wesley Fofana avaient pu bénéficier d'une pause.

Cette année, le ramadan va se dérouler durant sept journées de championnat anglais. Il va concerner des stars comme l'Égyptien de Liverpool Mohamed Salah, l'Algérien de Manchester City Riyad Mahrez ou encore le Français de Chelsea, N'Golo Kanté. En France, la Ligue professionnelle de football n'a pas mis en place de protocole particulier à destination des joueurs de foot musulmans.