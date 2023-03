Football : après la déroute contre le Bayern, le PSG veut se recentrer sur le championnat

L’ambiance est pesante au Paris Saint-Germain. Le club se raccroche aux branches du championnat qu’il domine avec huit points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Pourtant, remporter la Ligue 1 - pour la 11e fois depuis sa création - ne serait pas un événement pour ce club aux finances solides. Mais l'entraîneur Christophe Galtier se sent obligé de rappeler des objectifs basiques pour maintenir un certain niveau d’exigence.

"Se battre jusqu'au bout"

"Gagner ce n’est pas normal, gagner c’est difficile. Certes, nous avons huit points d’avance, mais pour obtenir ce titre, il faudra se battre jusqu’au bout. C’est un objectif important et il ne faut pas minimiser le fait d’être champion de France", rapporte Christophe Galtier en conférence de presse.

>> À LIRE ÉGALEMENT - Après avoir truqué 135 matches, un joueur de tennis suspendu à vie

Brest, un petit budget de Ligue 1

La fébrilité gagne les rangs parisiens avant un déplacement, à priori banal, à Brest qui devient désormais prioritaire. Le club breton a l’un des plus petits budgets de Ligue 1, quinze fois moins important que le PSG. Brest a l’un des plus petits stades du championnat, Francis Le Blé, avec 15.000 places seulement. Un effectif sans grande star. Paris arrive dans le Finistère avec sa cascade de blessés, Marquinhos, Neymar, Kimpembe, Hakimi, Mukiele et un gros mal de crâne, que le club aura du mal à soigner.