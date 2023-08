Football : à 45 ans, Gianluigi Buffon raccroche définitivement les crampons

"C'est fini, les amis !" Avec quelques mots, Gianluigi Buffon, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, a fait ses adieux au football à 45 ans mercredi. Comment tourner la page d'une carrière légendaire de 28 années, émaillée notamment de dix titres de champion d'Italie, six sacres en Coupe d'Italie et surtout d'une Coupe du monde ? "Gigi" a choisi les réseaux sociaux et un message de quatre lignes en accompagnement d'une courte vidéo, pour dire "ciao" et faire une annonce tant redoutée en Italie.

"C'est fini, les amis ! Vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné. On l'a fait ensemble", a-t-il simplement écrit. Ses anciens clubs, Parme (1995-2001 et 2021-23) et la Juventus Turin (2001-18 et 2019-21), ont eux été plus lyriques. Pour Parme avec qui il a fait ses débuts en Serie A le 19 novembre 1995 à 17 ans et remporté la Coupe de l'UEFA (désormais Ligue Europa) en 1999, Buffon est "un homme, un champion, un capitaine pour le club et pour la ville".

Recordman du nombre de matchs en Série A

"Au cours de son illustre carrière, sans égale, Gigi a fait preuve de capacités sans égales, d'une détermination implacable et d'une passion inébranlable sur le terrain et en dehors", a insisté le président et propriétaire du club, Kyle Krause.

De son côté, la Juve a tenu "à (le) remercier une nouvelle fois": "C'est un de ces moments dont on se souviendra dans l'histoire du football. Tu n'as pas simplement été le meilleur, tu as fait plus que ça, tu es devenu LE gardien", s'est enflammée la "Vieille Dame" dans un communiqué. L'histoire retiendra que "Gigi", alias "Superman", a disputé le dernier match de sa glorieuse carrière le 30 mai 2023 à Cagliari, une demi-finale d'accession à l'élite perdue 3 à 2.

Entre temps, Buffon, revenu il y a deux ans à Parme, désormais pensionnaire de 2e division, a collectionné les exploits, records et trophées. Il est ainsi le joueur ayant disputé le plus de matches dans le Championnat d'Italie (657). "Gigi" est aussi le recordman des sélections (176, entre 1997 et 2018) avec la Nazionale, avec laquelle il a disputé cinq Coupes du monde (entre 1998 et 2014). Avec la Juventus , il a survolé la Serie A avec dix titres de champion, tout en échouant à conquérir la Ligue des champions, défait en finale à trois reprises en 2003, 2015, et 2017.

Un passage au Paris Saint-Germain

Il a également décroché la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain en 2019, lors d'un passage d'une saison marqué par une élimination précoce en C1, avant de revenir à la Juve. En plein feuilleton mouvementé sur son avenir, son ancien coéquipier au Paris SG Kylian Mbappé lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux. "Un immense honneur pour moi d'avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire. Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie. Bonne route et surtout MERCI", a écrit le capitaine des Bleus.

Le plus grand fait d'armes de Buffon demeurera la victoire de l'Italie lors de la Coupe du monde 2006, sous les ordres de Marcello Lippi. Avec la Nazionale, il a disputé cinq Coupes du monde (entre 1998 et 2014) et atteint la finale de l'Euro-2012 (défaite 4-0 contre l'Espagne), avant de prendre sa retraite internationale en 2018. C'est d'ailleurs peut-être auprès de l'équipe nationale que se jouera son avenir selon la presse italienne, avec un rôle de chef de délégation dans l'encadrement des "Azzuri".