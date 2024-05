Foot : Toni Kroos met fin au suspense et raccrochera les crampons après l'Euro-2024

En fin de contrat avec le Real Madrid, l'emblématique milieu de terrain allemand Toni Kroos a annoncé mardi qu'il mettrait fin à l'une des plus grandes carrières de l'histoire du football cet été après l'Euro-2024, à 34 ans. "Ma carrière de footballeur s'achèvera cet été, après l'Euro. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club", a écrit l'international allemand sur Instagram, assurant que son ambition avait toujours été de "terminer à (son) meilleur niveau". Même paire de crampons blancs, cheveux brossés sur le côté, l'indispensable maître à jouer du géant espagnol semblait repousser jusqu'ici la fin inexorable de cette carrière de tous les superlatifs, au cours de laquelle il a remporté 33 titres, 10 avec le Bayern Munich, 22 avec le Real Madrid et la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne.

"17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie en tant que footballeur, mais surtout en tant que personne. C'était le début d'une nouvelle vie au sein du plus grand club du monde. Aujourd'hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie va se terminer", a fini par annoncer le milieu madrilène, dont le contrat s'achève en juin. Toni Kroos a assuré n'avoir désormais "plus qu'une seule idée en tête" : rapporter au Real sa quinzième Ligue des champions, qui serait aussi sa sixième (cinq avec le Real Madrid, une avec le Bayern), pour finir au firmament à Wembley, théâtre de la finale face à Dortmund le 1ᵉʳ juin.

"Légende du football mondial"

Le métronome allemand, pilier des succès récents du géant espagnol, sacré champion de Liga pour la 36ᵉ fois, est selon le Real Madrid "l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial", avec 22 titres dont 4 Liga et 4 Ligue des champions, et 463 matchs disputés sous le maillot merengue. "Toni Kroos restera à jamais dans le cœur de tous les fans du Real Madrid pour l'excellence de son football et pour être un joueur qui a tout donné pour ce maillot" estime le club madrilène.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a lui salué "l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid", qui "est et sera toujours sa maison". Milieu de terrain d'une finesse technique hors du commun, le natif de Greifswald, dans le Nord de l'Allemagne, ne cessait d'étirer le temps et réalisait jusqu'ici l'une des meilleures saisons de sa carrière, sans vouloir se prononcer sur son avenir. "C'est comme dans un orchestre, il dirige. Il donne le tempo. On peut toujours se reposer sur lui. Il dégage un tel calme... Toni est un élément de base très important" l'a encensé son coéquipier Antonio Rüdiger.

Dernière danse à domicile

Toujours performant au plus haut niveau, Kroos avait accepté en mars dernier de sortir de sa retraite internationale pour venir au secours d'une Mannschaft en difficulté avant l'Euro-2024 à domicile, mettant tout le monde d'accord dès son premier ballon contre la France, transformé en passe décisive par Florian Wirtz. Il fait partie du groupe de 27 joueurs sélectionnés par Julian Nagelsmann, comme dernier représentant de la génération 2014 aux côtés de Thomas Müller 34 ans également, et Manuel Neuer, 38 ans.

Ce retour, couplé à de meilleures performances collectives, fait de l'Allemagne, qui accueillera la compétition du 14 juin au 14 juillet, un sérieux prétendant au titre, derrière la France et l'Angleterre, les deux favoris. Pour Kroos, héros du sacre de Rio devenu une légende hors de ses frontières, ce tournoi ressemblera à une tournée d'adieux, alors que l'Espagne pleure déjà la retraite d'un joueur respecté de tous et salué pour son pied droit magique et son élégance rare.