Le PSG prolonge son partenariat avec Nike jusqu'en 2032, entre 80 et 85 millions d'euros par an

Un contrat en or massif ! Le PSG a prolongé son partenariat avec l'équipementier américain Nike jusqu'en 2032, pour un montant compris entre 80 et 85 millions d'euros par an, selon des informations parues dans la presse et dont Europe 1 a eu confirmation. Le contrat précédent s'élevait à "seulement" 25 millions d'euros annuels. Avec ce partenariat, le PSG se donne une sacrée bouffée d'oxygène, alors qu'il est toujours sous la menace du fair-play financier.

Dans le top 5 européen

Le montant du nouveau partenariat, qui courait avant cette prolongation jusqu'en 2022, n'a pas été communiqué. Nike, lié au PSG depuis près de 30 ans, versera entre 80 et 85 millions d'euros par an selon L'Equipe, une information dont Europe 1 a obtenu confirmation. Ce contrat comprend le partenariat avec Nike, mais aussi avec Jordan, filiale de la marque à la virgule. Selon nos informations, le président Nasser Al-Khelaïfi se serait impliqué personnellement dans les négociations.

Cet accord place le PSG dans le "top 5" des grands clubs européens en la matière. À titre de comparaison, le FC Barcelone et le Real Madrid touchent grâce à leurs équipementiers respectifs, Nike et Adidas, environ 150 et 120 millions d'euros par an.

Une bonne nouvelle pour le fair-play financier

Ce contrat astronomique est une aubaine pour le PSG, qui reste toujours sous la menace du fair-play financier. Le club parisien avait déjà réussi à accroître sensiblement ses revenus liés au sponsor maillot, en signant en février avec le groupe Accor un partenariat estimé entre 55 et 70 millions d'euros annuels.

Selon une étude du cabinet Deloitte publiée en janvier, le PSG est le sixième club le plus riche du monde. Mais avec un revenu de 551,4 millions d'euros lors de la saison 2017-2018, il reste très loin derrière le Real Madrid qui a généré, 774 millions d'euros environ de revenus.