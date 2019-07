Foot : le Lyonnais Tanguy Ndombelé transféré à Tottenham

Le milieu de terrain international français de Lyon, Tanguy Ndombélé a été transféré au club anglais de Tottenham pour 60 millions d'euros et un maximum de 10 millions d'euros de bonus, a annoncé l'OL mardi.

Un contrat de cinq ans

Àgé de 22 ans, Ndombélé, qui a signé un contrat de cinq ans avec le club londonien, finaliste de la dernière Ligue des champions, était arrivé à l'Olympique lyonnais en 2017 en provenance d'Amiens pour dix millions d'euros. Il compte six sélections en équipe de France et a disputé avec Lyon 96 matches (4 buts).

Originaire de Longjumeau, dans l'Essonne, Tanguy Ndombele a été formé dans un premier temps à Guingamp, qui ne l'a pas conservé, ne lui proposant pas de contrat professionnel. Il a ensuite été engagé par Amiens (2015-2017), club avec lequel il a participé à l'accession en Ligue 1 en 2017.

La plus grosse vente de l'histoire de l'OL

Avec 60 millions de transfert en part fixe, c'est la plus grosse cession de contrat de l'histoire de l'OL devant Alexandre Lacazette (53 millions d'euros et 7 millions de bonus).

Avec le départ de l'arrière gauche Ferland Mendy pour 48 millions d'euros et 5 de bonus au Real Madrid, ceux de Jordan Ferri (Montpellier, 2 millions d'euros), de Christopher Martins Pereira (2 millions d'euros, Young Boys Berne) et Elisha Owusu (1 million d'euros, La Gantoise), l'Olympique lyonnais a déjà encaissé 113 millions d'euros lors de cette intersaison.