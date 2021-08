Foot : l'arrivée de Messi, "une nouvelle extraordinaire" pour la Ligue 1

L'arrivée au Paris SG de Lionel Messi, qui doit être présenté ce mercredi à la presse, est "une nouvelle extraordinaire pour l'exposition de la Ligue 1 à l'international", a réagi le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, dans un communiqué.

"Avoir rendu ce rêve possible"

"L’arrivée de Lionel Messi va accroître l’attractivité et la visibilité de notre championnat sur tous les continents", a-t-il également dit, rendant hommage à "la stratégie des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ont permis au club parisien de devenir en dix ans une des plus grandes franchises dans le sport mondial". "Au nom du football professionnel français, je voulais remercier Nasser Al-Khelaïfi", le président qatari du club, "d'avoir rendu ce rêve possible", ajoute l'ancien président de l'Olympique de Marseille.

Cette signature de Messi intervient alors que le football professionnel français est depuis plusieurs mois confronté à une baisse drastique des droits téévisés qu'il perçoit, après la défaillance du diffuseur sino-espagnol Mediapro. Il a été remplacé par Amazon Prime, mais pour un montant réduit de moitié. Et les autres diffuseurs, Canal + et beIN Sports, contestent devant les tribunaux le montant de ce qu'ils doivent verser pour la diffusion de deux matches par journée.

Pour les droits à l'international, le championnat français est un nain comparé aux autres grands championnats européens Ces droits sont évalués autour des 80 millions d'euros par an jusqu'en 2024, très loin du 1,5 milliard d'euros que touchent les clubs de la Premier League, le Championnat qui génère le plus d'argent, ou même des 139 M EUR de la Serie A italienne (hors Etats-Unis et Moyen-Orient).