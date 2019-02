Foot : ALL, groupe Accor, nouveau sponsor maillot du Paris SG la saison prochaine

La marque ALL du groupe Accor remplacera Emirates à partir de la saison 2019-20 comme principal sponsor sur le maillot du Paris Saint-Germain, a annoncé jeudi le club qui espère augmenter ses recettes commerciales pour faire face au fair-play financier.

ALL, nouveau sponsor. C'est la bannière d'ALL, le nouveau programme de fidélité de l'entreprise française, que porteront Neymar, Kylian Mbappé et leurs coéquipiers. "Accor et le Paris Saint-Germain annoncent aujourd'hui [jeudi] la conclusion d'un accord global pluriannuel. ALL, le nouveau programme de fidélité lifestyle de Accor, deviendra partenaire majeur et sponsor maillot officiel du club à compter de la saison 2019-2020", indique le communiqué qui ne précise ni la durée, ni le montant du contrat.

Un partenariat avec un ancien président du PSG. Le sponsor maillot était l'un des dossiers les plus chauds sur le bureau du président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Il n'a finalement pas eu à chercher très loin : le siège social d'Accor se trouve à Issy-les-Moulineaux, pas loin du Parc des princes. L'entreprise, sixième groupe hôtelier mondial, est surtout dirigée par Sébastien Bazin qui a été à la tête du PSG entre février et septembre 2009, avant l'arrivée de l'actuel propriétaire qatarien. Les deux PDG donneront ensemble une conférence de presse vendredi à 18 heures. Les décideurs parisiens voulaient régler la question "avant le premier trimestre". Mission accomplie.

Une question de fonds. Ils ont débuté les recherches quand la compagnie aérienne Emirates, présente sur le maillot parisien depuis 2006, a confirmé en août dernier qu'elle n'allait pas renouveler son partenariat qui arrive à expiration en juin 2019. À combler, les 20 à 25 millions d'euros annuels mis sur la table par l'entreprise basée à Dubaï. Mieux encore, le PSG voulait augmenter significativement ses recettes commerciales, autour des 60 millions d'euros, pour atteindre le top mondial.

"On verra dans les prochaines semaines - à la fois sur le maillot, comme de manière générale sur les contrats - des chiffres multipliés par trois ou quatre parce que le PSG est aujourd'hui une marque globale", avait confié Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du club.

Une nécessité pour répondre aux règles du fair-play financier. Pour le PSG, c'est aussi une question de survie : il doit augmenter ses revenus s'il veut satisfaire aux exigences du fair-play financier de l'UEFA, qui enquête à nouveau, depuis septembre 2018, sur les comptes parisiens après le fastidieux été 2017 à plus de 400 millions pour recruter Neymar et Mbappé, sous peine de sanctions.

MSC Croisière comme sponsor. Le club a bien avancé en quelques heures de ce côté-là : avant Accor, il a annoncé mercredi soir un partenariat, de moindre envergure, avec l'Italien MSC Croisière pour trois années. Sur les bateaux de l'entreprise italienne, dans les hôtels du groupe Accor qui en compte 4.800 dans le monde... Le PSG veut être visible du monde entier, conformément à ses ambitions, alors qu'il a déjà effectué des préparations d'été en Amérique du Nord et en Asie ces dernières saisons et compte parmi ses sponsors actuels Coca-Cola et American Express.