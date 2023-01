Fin de saison en ski alpin pour Matthieu Bailet et Victor Muffat-Jeandet, tous deux blessés

La Fédération française de ski a annoncé ce mardi que Victor Muffat-Jeandet et Matthieu Bailet étaient contraints de mettre un terme à leur saison après leur lourde chute, respectivement à Bormio et Adelboden. Lourdement tombé à Bormio (Italie) le 26 décembre, Bailet a d'abord été écarté des pistes en raison d'une commotion cérébrale, mais il souffre également d'une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou, a précisé la FFS.

Bailet, âgé de 26 ans, incarne la relève de l'équipe de France de vitesse (descente et super-G). La saison dernière, il a pris la 2e place du super-G de Saalbach (Autriche). "Le coup est très difficile à encaisser avec cette blessure, la plus grosse de ma carrière. Surtout sur une saison comme celle-là avec l'organisation des Championnats du monde en France (…) Le plus dur commence maintenant et comme d'habitude je vais faire face", a écrit le skieur sur Instagram.

Blessure au genou pour Muffat-Jeandet

Victor Muffat-Jeandet, qui avait déjà manqué près de trois mois de compétition début 2022, dont les Jeux olympiques de Pékin, a chuté samedi à Adelboden (Suisse) samedi. Déjà opéré d'une fracture du nez, il souffre également d'une blessure au genou gauche (ligament latéral externe et ménisque), qui nécessite une opération.

"Je m'attendais à tellement pire que finalement c'est limite positif. C'est dingue la vie parfois, un an et un jour après (sa blessure à une cheville, NDLR), retour à la case départ. Je ne sais pas pourquoi le destin m'envoie dans cette nouvelle épreuve mais je l'ai déjà acceptée", a-t-il réagi sur ses réseaux sociaux. Médaillé de bronze en combiné aux Jeux de Pyeongchang en 2018, Muffat-Jeandet (33 ans) compte onze podiums en Coupe du monde, en combiné, en géant et en slalom.

C'est un double coup dur pour l'équipe de France de ski alpin, qui perd deux outsiders pour les podiums à moins d'un mois des Championnats du monde de Courchevel-Méribel (6-19 février).