FFF : «Le statu quo est impossible» pour Noël Le Graët, déclare la ministre des Sports

"Le statu quo est impossible" concernant Noël Le Graët, président de la Fédération française de football qui n'a plus "la légitimité nécessaire pour administrer et représenter" le football tricolore, a déclaré mercredi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Le dirigeant de la FFF depuis 2011 "est un homme de décision, j'espère qu'il prendra les bonnes pour la Fédération, mais aussi pour lui-même. D'autres voies existent s'il ne le fait pas", a dit la ministre lors d'une conférence de presse suivant la conclusion de la mission d'audit sur les "dysfonctionnements" dans la plus grande fédération sportive de France.

>> LIRE AUSSI - Des révélations à l'audit, retour sur les cinq mois de turbulences pour Noël Le Graët et la FFF

"Compte tenu des manquements en matière de gouvernance, de son comportement gravement inapproprié envers les femmes, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport: il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français". Amélie Oudéa-Castéra a refusé elle-même d'appeler à la démission du dirigeant de 81 ans, évoquant "l'autonomie des fédérations" et le rôle à jouer désormais par le comité exécutif de la FFF, présidé par Noël Le Graët.

"Il est important que cette fédération puisse rebondir"

"Tout cela appartient aux membres des instances. L'Etat a joué tout son rôle, rien que son rôle", a-t-elle assuré. L'audit, "ce n'est pas quelque chose que la ministre des Sports a choisi de faire. Nous avons réagi dans l'urgence à des révélations médiatiques choquantes". La ministre a affirmé n'avoir "pas échangé spécifiquement" avec le président de la FFF. "Il lui appartient dans les jours qui viennent de prendre le recul, d'échanger avec les autres membres du comex. C'est un timing qui leur appartient. Ce n'est plus mon calendrier", a-t-elle insisté.

"Il est important que cette fédération puisse rebondir et mener à bien les chantiers qui l'attendent. Il est extrêmement important que le Comex joue pleinement son rôle, que les deux institutions - le Comité National d'Ethique et la Haute Autorité du Football - aient ce rôle de gardien, de garde fou, cette autorité morale. Il est important qu'on ait des instances fortes, avec des contrepouvoirs, de la collégialité".