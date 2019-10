FC Barcelone : Antoine Griezmann isolé sur le terrain... et dans le vestiaire ?

Pas forcément désiré avant son arrivée par les joueurs cadres du vestiaire catalan, dont Lionel Messi, Antoine Griezmann peine encore à trouver sa place au Barça. En Catalogne, sa relation avec la star argentine, notamment, interroge.

Mardi dernier, veille de la victoire en Ligue des champions face à l'Inter Milan (2-1), Antoine Griezmann a été interrogé au sujet de cette relation avec Lionel Messi. Le joueur français déclarait alors en zone mixte : "Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, et moi non plus d'ailleurs donc c'est difficile de se parler. Mais nous avons déjà partagé un maté alors je pense que nous sommes dans la bonne direction."

Au lendemain de cette déclaration, Lionel Messi, a très vite éteint l'incendie en assurant : "On n'a évidemment aucun problème, on apprend petit à petit à se connaitre. Il y a une bonne relation dans le vestiaire, nous sommes unis. Il faut espérer que cela continu dans cette dynamique."

Griezmann isolé dans le vestiaire ?

Mais derrière cette unité de façade, Antoine Griezmann semble bel-et-bien isolé. "C'est vrai que mercredi soir, après la victoire en Ligue des champions face à l'Inter Milan 2-1 avec notamment une très belle deuxième mi-temps, Griezmann est apparu très seul, isolé encore sur le terrain. Didier Deschamps en a parlé, tout le monde a du mal à comprendre ce positionnement un peu esseulé sur le coté gauche", analyse notamment notre correspondant en Espagne, Henry de Laguérie.

Et le terrain n'est pas le seul problème. "Griezmann semble également isolé dans le vestiaire. Nous en avions parlé dès cet été, Messi n'avait pas très envie que Griezmann vienne. J'était au dernier match du Barça, on a vu Griezmann sortir du terrain et être côte à côte avec Ousmane Dembélé sur le banc, le joueur avec qui il s'entend bien. On sent quand même qu'il est un peu seul", poursuit Henry de Laguérie.

À Barcelone, pour l'heure, la star reste Messi et surtout Messi. Dernière illustration en date : l'Argentin possède dorénavant son propre spectacle. Dans un partenariat signé avec le cirque du soleil, un spectacle nommé "Messi10" où le joueur argentin est mis en scène a été lancé. Mais pour le bien du Français comme du groupe, l'osmose va devoir se créer entre tous les joueurs. Avant la réception du FC Séville ce dimanche soir à 21h, les Catalans pointent à la quatrième place au classement, à cinq points du leader, le Real Madrid.

>> L'analyse de notre correspondant Henry de Laguérie est à écouter en intégralité ci-dessus