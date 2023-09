F1 : Sainz partira en pole à Singapour, Verstappen et Red Bull hors du top-10

La Formule 1 arrive à Singapour. Ce week-end, l’écurie autrichienne n’y arrive pas et on ne va pas se mentir, ce n’est pas pour nous déplaire. Un Max Verstappen qui se classe à la régulière, 11e place tandis que son coéquipier Sergio Pérez est à la 13e place. Voici donc l’opportunité pour leurs adversaires de remporter une victoire.

"Un bon pas en avant" pour Ferrari

À commencer par la Ferrari de Carlos Sainz qui partira en pole position pour la seconde fois d’affilée. George Russell l’accompagnera sur la première ligne et Charles Leclerc se classe 3e. Une performance des Ferrari saluée par leur directeur Frédéric Vasseur au micro de Canal+. "Celle-là était un peu plus inespérée parce que ce n'était pas le circuit sur lequel on se sentait le mieux... Je suis très content pour Carlos et pour Charles d'avoir les deux voitures dans le top 3, c'est un bon pas en avant. Après, gagner, on verra. Il y a beaucoup de tours à faire", affirme-t-il.

Derrière, Lando Norris avec sa McLaren partira 4e devant Lewis Hamilton, Kevin Magnussen et Fernando Alonso. Esteban Ocon qui fête aujourd’hui ses 27 ans s’élancera de la 8 place devant Nico Hülkenberg et Liam Lawson.

Un circuit très exigeant

Les pilotes s'élanceront à 14 heures sur un des circuits les plus exigeants de la saison où le risque d’accident est plus important que la normale puisque chacune des 13 éditions du Grand Prix a été rythmée par une intervention de la voiture de sécurité.