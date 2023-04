F1 : Charles Leclerc en pole position du GP d'Azerbaïdjan

À la fin... c'est Red Bull qui gagne. Sergio Pérez a remporté samedi la première course sprint de la saison de Formule 1 courue dans les rues de Bakou en Azerbaïdjan, devant le poleman Charles Leclerc et le leader au championnat Max Verstappen (Red Bull), très remonté contre George Russell.

Charles Leclerc bien décidé à remporter le GP

Place ce dimanche au traditionnel Grand Prix d'Azerbaïdjan. Charles Leclerc s’élancera à la première place ce dimanche, ce qui n'était pas arrivé depuis le Grand prix de Singapour en 2022.

Le monégasque, qui savoure ce retour aux avant-postes, reste conscient du travail à accomplir pour remporter une course cette année. "La dégradation des pneus est une faiblesse de la voiture, mais bon, si on regarde où on était il y a deux courses, on était bien plus loin donc on a fait un step en avant. J'ai hâte qu'on améliore la voiture pour gagner les courses et ne pas faire que des pole", témoigne-t-il au micro de Canal+.

Suivi de près par Verstappen et Perez

Il aura fort à faire, avec, derrière lui, les deux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez. L’autre pilote Ferrari, Carlos Sainz partira 4e devant Lewis Hamilton.

Fernando Alonso, 6e au départ, arrivera-t-il à décrocher un quatrième podium en quatre courses ? Sur un circuit urbain où les voitures rasent les murs de très près, l’accident est vite arrivé et la course pourrait bien être chamboulée par plusieurs voitures de sécurité.

Rien ne va pour Alpine

Du côté des Français, chez Alpine, Pierre Gasly partira à la 18e place alors qu'Esteban Ocon prendra le départ depuis la voie des stands. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan se dispute ce dimanche 29 avril à 13 heures sur le circuit urbain de Bakou.