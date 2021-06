EXCLUSIF - Après Roland-Garros, Djokovic "vise le titre à Wimbledon, à l'US Open et aux JO"

Novak Djokovic a passé dimanche l'obstacle le plus difficile de sa saison : en remportant Roland-Garros, il est désormais en mesure de réaliser le Grand Chelem et de devenir le GOAT (meilleur joueur de tous les temps) indiscutable. Le n°1 mondial, mené deux sets à zéro par Stefanos Tsitsipas (5e), a renversé le Grec 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en 4h11 min, pour s'offrir son deuxième Roland-Garros et son 19e titre en Grand Chelem. "Les dernières 48 heures ont été vraiment spéciales pour moi, avec la victoire contre Nadal, puis la finale. Gagner ici, c'est fantastique, je suis très heureux", a-t-il confié au micro d'Europe 1, quelques instants après la balle de match.

"Je suis en très bonne position"

Il talonne désormais, dans la course au nombre de trophées en Grand Chelem, Roger Federer et Rafael Nadal, qui en possède chacun 20. Et le n°1 mondial ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après une victoire à Melbourne et une à Roland-Garros, il rêve d'enchainer quatre titres aux quatre tournois du Grand chelem. Il s'agirait d'une première depuis Rod Laver en 1969. "J'ai réussi énormément de choses que beaucoup pensaient impossible, donc pourquoi pas. Je vais viser le titre à Wimbledon, à l'US Open et aux Jeux olympiques. Ce sont les trois plus gros objectifs de la saison pour moi et je suis en très bonne position."

Après avoir abordé Roland-Garros avec "de bonnes sensations sur le court", le joueur veut "essayer d'utiliser cette confiance accumulée" pour aborder au mieux le tournoi londonien, qui s'ouvre le 28 juin. "C'est dans deux semaines, ce n'est pas idéal pour passer de la terre battue au gazon, mais j'ai fait un fantastique parcours en 2019 (il avait remporté le tournoi en battant Roger Federer, nldr). Ça n'avait pas joué, donc j'espère rester sur cette même dynamique."