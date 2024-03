EXCLU EUROPE 1 - Attentat de Moscou : un hommage sera rendu aux victimes avant le match France-Chili, annonce Philippe Diallo

Le football français va témoigner son soutien au peuple russe, meurtri après l'attentat survenu dans une salle de concert de Moscou vendredi soir. En exclusivité sur Europe 1, Philippe Diallo, président de la FFF, a annoncé qu'un hommage, sous la forme d'une minute de silence, serait rendu aux victimes avant le match amical des Bleus mardi soir face au Chili au Stade Vélodrome de Marseille.

"La Fédération française de football est pleinement solidaire du peuple russe"

"Lorsque ces évènements arrivent, il faut une grande solidarité envers le peuple russe", assure le nouveau patron du football français au micro de Jacques Vendroux. Interrogé sur la possibilité d'effectuer cet hommage samedi dernier avant le match face à l'Allemagne, l'attentat ayant eu lieu 24 heures plus tôt, Philippe Diallo a estimé que toutes les conditions n'étaient pas réunies. "Tout était calé et il fallait, pour pouvoir rendre cet hommage, le faire dans des bonnes conditions compte tenu de l'horreur", a-t-il déclaré. Et de conclure : "Soyez certains que la Fédération française de football est pleinement solidaire du peuple russe et de son homologue russe".

Cette fusillade, qui a provoqué des scènes de chaos au cœur du Crocus City Hall, a été revendiquée par l'État islamique. 137 personnes ont perdu la vie, selon les derniers chiffres officiels. Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré une journée de deuil national ce dimanche tandis que les quatre suspects de l'attaque ont été placés en détention provisoire.