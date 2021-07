Euro : Southgate, le sélectionneur anglais, se dit "tellement fier de (ses) joueurs"

Gareth Southgate tient sa revanche. En demi-finales de l'Euro 1996, l'ancien défenseur anglais avait raté le tir au but décisif qui avait provoqué l'élimination de son équipe en demi-finales, face à l'Allemagne (1-1, 6 t.a.b. à 5). Vingt-cinq ans plus tard, celui qui est désormais le sélectionneur des Three Lions a brisé la malédiction en décrochant la première qualification pour la finale d'un Euro de l'histoire de son pays. Les Anglais, dominateurs, sont venus à bout du Danemark, mercredi soir en demi-finales à Wembley (2-1 a.p.). De quoi offrir une immense joie à Gareth Southgate, interrogé après la rencontre sur la chaîne ITV.

"Je suis tellement fier des joueurs. C'était une soirée incroyable, les supporteurs ont été incroyables toute la soirée", s'est-il réjoui. "Ca ne pouvait pas être simple, le dernier match à Rome l'était (quart de finale gagné 4-0 contre l'Ukraine, ndlr), mais nous avions dit aux joueurs qu'ils devraient montrer de la résilience et se relever après des échecs, et c'est ce que nous avons fait ce soir (après avoir été mené au score, ndlr)".

"Une performance majeure" selon Sterling

L'ailier de Manchester City Raheem Sterling, encore très bon mercredi soir, s'est lui aussi félicité de la qualification pour la finale, dimanche soir face à l'Italie à Wembley. "C'est une performance majeure. On a dû aller puiser profondément, c'est la première fois qu'on encaissait un but dans l'Euro. On a pu égaliser et on savait qu'on devrait être patients", a-t-il déclaré sur ITV.

"Avec les jambes qu'on a dans l'équipe, l'agressivité, la puissance, on savait qu'on pouvait les surpasser et on a eu le penalty à la fin", a-t-il poursuivi. Il ne leur reste plus qu'une victoire pour entrer définitivement dans la légende du foot anglais.