Euro : Mourinho tacle les Bleus et croit en l'Angleterre pour la victoire finale

La défaite de l'équipe de France de football lundi dernier face à la Suisse et la victoire des "Three Lions" anglais le lendemain, lors des huitièmes de finale de l'Euro, ont inspiré José Mourinho. L'ancien coach de Tottenham et nouvel entraîneur de l'AS Rome, en Italie, est revenu sur les chances de l'Angleterre de remporter la compétition après la victoire 2-0 de cette sélection face à l'Allemagne. L'occasion d'égratigner au passage les Bleus qui ont déçu face à leur voisin suisse en encaissant deux buts dans les derniers instants du matchs après avoir mené 3-1. Ce qui les a conduit à une séance de tirs au but ratée et à une élimination aussi prématurée qu'inattendue.

"Je ne vois pas l'Angleterre perdre contre une des quatre équipes contre lesquelles elle peut jouer en quart de finale ou en demi-finale mais il faut respecter le football" a déclaré le "Special One" au micro du média britannique talkSPORT. "La France n'est pas ici (à ce stade de la compétition, ndlr) parce que son équipe n'a pas respecté le jeu" en particulier en fin de match, a ajouté le technicien.

"La France n'a pas respecté le jeu"

José Mourinho espère désormais que les Anglais remporteront le trophée le 11 juillet prochain à Wembley. Plus de 60.000 spectateurs seront présents dans cette enceinte pour les demi-finales et la finale, ce qui pourrait être un avantage indéniable pour la sélection anglaise. Elle devra d'abord se débarrasser de l'Ukraine en quart de finale samedi à Rome (21 heures).

"Je pense que les joueurs anglais sont prêts à tout et je serai très déçu s'ils ne parviennent pas jusqu'à la finale", a conclu José Mourinho.