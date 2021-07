Euro : le gardien danois Kasper Schmeichel prêt pour les tirs au but, selon son père

Le fils va-t-il imiter le père, 29 ans après ? Mercredi, Kasper Schmeichel et ses partenaires danois affrontent l'Angleterre à Wembley en demi-finale de l'Euro 2020 (21 heures). Le gardien de but des Vikings peut compter sur le soutien indéfectible de son père, Peter, qui fut lui aussi gardien du Danemark ayant notamment remporté l'Euro 1992 à la surprise générale. Peter Schmeichel estime que son fils Kasper sera prêt mentalement en cas de séance de tirs au but mercredi, à l'image de sa performance 29 ans plus tôt.

"C'est un nouveau défi"

"Je suis sûr qu'il ressentirait la même chose que moi, que c'est encore un nouveau défi", a estimé l'ancien gardien de but âgé aujourd'hui de 57 ans, qui avait gardé ses cages inviolées face à l'Angleterre lors d'un match de poule de l'Euro 1992, puis s'était montré décisif en demi-finale face aux Pays-Bas (2-2 à la fin du temps réglementaire) en arrêtant le tir au but du Ballon d'or néerlandais Marco Van Basten (5-4 pour le Danemark aux t.a.b).

La séance de tirs au but, "vous devez y faire face et cela fait partie du travail que vous avez choisi de faire. Vous savez combien c'est important et combien c'est grand, mais au final, il n'y a pas énormément de choses que vous pouvez faire en tant que gardien", a-t-il poursuivi. "Il sera préparé à cela", estime Peter Schmeichel avant la demi-finale du Danemark.

Kasper Schmeichel, nouveau miracle danois ?

Une demi-finale que les coéquipiers de Kasper Schmeichel ont rejoint une nouvelle fois à la surprise générale, alors que tout espoir semblait anéanti après les deux premières journées du côté des Vikings, soldées par deux défaites, dont la première marquée par le malaise de Christian Eriksen. La sélection danoise s'est ensuite reprise à merveille pour se qualifier avec la manière en huitièmes de finale, avant de poursuivre l'aventure.

L'Angleterre, où évolue Kasper Schmeichel en club (Leicester), est donnée favorite mercredi face au Danemark, mais la sélection de Kasper Hjulmand semble plus forte que jamais. "Vous devez réaliser que vous jouez une bonne équipe lorsque vous atteignez la demi-finale", a mis en garde Peter Schmeichel. "Nous pouvons être un danger pour n'importe qui."

Kasper Schmeichel pourra s'inspirer de la performance de son père, en 1992, lors de la dernière demi-finale en date jouée par le Danemark dans un Euro. Et ainsi être à l'origine d'un nouveau miracle danois.