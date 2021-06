Euro : la Croatie privée en 8e de Perisic, testé positif au Covid

La Croatie sera privée lundi de son meilleur buteur Ivan Perisic, testé positif samedi au coronavirus, pour son 8e de finale de l'Euro contre l'Espagne, a annoncé la Fédération croate. Le tournoi est probablement terminé pour l'ailier de l'Inter Milan, auteur de deux buts en trois matches contre la République tchèque (1-1) puis l'Ecosse (3-1), puisque la fédération précise dans un communiqué que "Perisic va observer une période d'isolement de 10 jours et ne participera pas aux matches de la sélection nationale croate pendant cette période".

Il manquera donc les quarts de finale et les demi-finales, si la Croatie se qualifie. "L'équipe médicale a isolé Ivan des autres membres de l'équipe nationale et immédiatement informé les autorités épidémiologiques compétentes de la situation, en fournissant les preuves qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus", ajoute la fédération en précisant avoir reçu le résultat du test positif du joueur samedi soir. Tous les autres joueurs et membres de l'encadrement ont été testés négatifs, selon la fédération.

Un joueur-clé des vice-champions du monde

Perisic avait marqué le 3e but mardi dernier lors de la victoire sur l'Ecosse, qui était privée de son milieu Billy Gilmour, testé positif quelques jours plus tôt au coronavirus. Deux joueurs anglais Mason Mount et Ben Chilwell avaient été placés à l'isolement pendant dix jours après avoir parlé avec Gilmour, leur partenaire en club, à l'issue du match nul 0-0 entre l'Angleterre et l'Ecosse le 18 juin, mais aucun joueur écossais n'avait été placé en quarantaine.

Perisic est l'un des joueurs-clés des vice-champions du monde croates, avec le capitaine Luka Modric.