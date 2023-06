Euro Espoirs : les Bleuets visent le titre, trois places à prendre pour les Jeux olympiques de Paris 2024

L'Euro Espoirs, co-organisé par la Géorgie et la Roumanie, débute mercredi pour 16 nations qui se disputent, jusqu'au 8 juillet, le titre continentale et surtout les trois places qualificatives attribuées par l'UEFA pour le tournoi olympique de Paris 2024. Et cette année le plateau s'annonce particulièrement homogène. "Huit ou dix équipes peuvent avoir la légitime ambition d'aller au bout", a ainsi identifié le sélectionneur français Sylvain Ripoll.

L'Allemagne, valeur sûre

Ses Bleuets en font évidemment partie tout comme, pèle-mêle, l'Allemagne (championne en titre), l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas ou encore la Belgique. Outre le sacre, l'enjeu consiste avant tout à composter son billet pour les JO un an plus tard. La France, qui est qualifiée d'office en tant qu'hôte du tournoi, est toutefois déchargée de cette pression. L'Angleterre ne peut elle se qualifier quel que soit son résultat puisque c'est la Grande-Bretagne qui participe aux Jeux -à ce titre, elle n'aura pas d'équipe de football à Paris.

Compte tenu du renouvellement important dans cette catégorie d'âge, la Mannschaft tenante du titre n'a plus les mêmes atouts qu'en 2021 mais elle a disputé les trois dernières finales et reste une valeur sûre. D'autant qu'elle compte dans ses rangs quatre joueurs déjà sélectionnés chez les "A". Parmi eux Youssoufa Moukoko qui était présent au Qatar et qui, à 18 ans, n'en finit pas de battre des records de précocité avec le Borussia Dortmund.

La Seleçao Espoirs donnera le coup d'envoi

Également présent au Qatar, l'avant-centre de Benfica Gonçalo Ramos porte les Espoirs portugais. L'attaquant pisté par le Paris Saint-Germain enchaîne les buts, tant avec son club qu'avec les différentes sélections (4 buts en 7 sélections avec les A, dont un triplé lors du 1/8 de finale de Coupe du monde face à la Suisse; 14 buts en 18 sélections avec les Espoirs). La Seleçao Espoirs, finaliste en 2021, donnera le coup d'envoi face à l'hôte géorgien, mercredi après-midi à Tbilissi, et aimerait être toujours en Géorgie au soir du 8 juillet pour mettre un point final à son aventure.

La France est emmenée par Khéphren, le fils cadet du grand Lilian Thuram, qui compte également déjà une cape chez les Bleus. Une expérience qui s'avèrera utile dès la phase de poules, notamment contre l'Italie qui dispose aussi d'un effectif taillé pour aller loin. Comme d'autres, les Azzurri peuvent s'appuyer sur des joueurs qui auraient pu postuler à une sélection avec la Nazionale, mais ils innovent en emmenant à l'Euro l'attaquant de Leeds Wilfried Gnonto, qui vient de participer avec les A au Final Four de la Ligue des nations (défaite 2-1 en demi-finale le 15 juin contre l'Espagne, victoire 3-2 contre les Pays-Bas dans le match pour la 3e place dimanche) avant d'être laissé à disposition des espoirs.