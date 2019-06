Euro-Espoirs : L'équipe de France en demi-finale et aux JO

L'équipe de France Espoirs s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro, où elle affrontera l'Espagne, et pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, grâce à son match nul 0-0 face à la Roumanie lundi à Cesena. Avec sept points, la France, qui n'avait plus participé aux JO depuis 1996 chez les garçons, termine en effet meilleure deuxième des trois groupes de l'Euro organisé en Italie et à Saint-Marin. L'autre demi-finale opposera la Roumanie et l'Allemagne.

"Moi, je tire un coup de chapeau à mes joueurs". Même s'il reconnaissait que son équipe devait encore "faire mieux", le sélectionneur des Espoirs français Sylvain Ripoll retenait lundi la qualification pour les demi-finales de l'Euro et pour les JO, "une grosse récompense collective". On doit mieux faire, mais c'est toujours le cas. La Roumanie avait marqué huit buts en deux matches et on a réussi à la contenir. En deuxième période, on a eu la maîtrise et on n'a pas souffert, on a géré le match. On aimerait se créer beaucoup d'occasions, on aimerait survoler les matches, terrasser les adversaires. Mais ça ne se passe pas comme ça. Moi, je tire un coup de chapeau à mes joueurs, qui ont fait face à beaucoup d'adversité avec les blessures qu'on a subies et qui ont un état d'esprit exemplaire."