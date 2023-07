Euro Espoirs : l'équipe de France éliminée dès les quarts de finale par l'Ukraine

La France s'est inclinée en quarts de finale de l'Euro Espoirs 2023, en Géorgie et en Roumanie, battue par l'Ukraine (3-1), emmenée par sa star Mykhailo Mudryk, dimanche à Cluj-Napoca. Un nouvel échec pour les Bleuets qui, comme il y a deux ans en Hongrie et en Slovénie, s'arrêtent aux portes des demi-finales, l'objectif fixé par Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football.

Sylvain Ripoll, leur sélectionneur, a désormais un an pour trouver une solution pour casser ce plafond de verre et briller lors du tournoi olympique de Paris 2024, pour lequel ils sont automatiquement qualifiés en tant que pays organisateur, mais où une élimination aussi prématurée leur serait moins facilement pardonnée.

La revanche aux JO de Paris 2024

Ils retrouveront l'Ukraine aux JO de Paris 2024, qui, en plus de sa qualification en demie de l'Euro, a obtenu grâce à sa victoire, son ticket pour Paris où elle représentera les nations de l'UEFA en compagnie de l'Espagne et Israël, qualifiées également avec la France donc. Ils n'y verront pas Mykhailo Mudryk, la star ukrainienne, au transfert retentissant cette saison à Chelsea pour 100 millions d'euros, qui n'entrera plus dans la catégorie d'âge pour participer au tournoi (sauf s'il fait partie des trois joueurs hors catégorie).

Si l'ailier droit ukrainien n'a jamais justifié le montant record de son transfert en Premier League, il a, en trois fulgurances dimanche, montré pourquoi Chelsea avait tenté le pari. Arrivé en Roumanie, blessé au mollet alors qu'il disputait, il y a 15 jours encore les matches qualificatifs à l'Euro-2024 avec les A', Mudrik a été mis au repos durant les trois rencontres de groupe.

Sudakov homme du match

Son entraîneur Ruslan Rotan affirmait qu'il avait pour le quart face aux Français 70 minutes dans les jambes, c'est tout ce qu'il lui a fallu pour éclairer de sa classe la partie. À la demi-heure de jeu, alors que la France mieux rentrée dans le match menait 1-0 grâce à la technique d'Enzo Le Fée, la vitesse de Bradley Barcola et la finition de Rayan Cherki, Mudryk a pris le ballon pratiquement sur la ligne médiane, s'est enfoncé seul jusque dans la surface française avec une rapidité folle, stoppé illégalement par Pierre Kalulu. Georgiy Sudakov, nommé homme du match par l'UEFA, a converti le pénalty.

Dix minutes plus tard, c'est d'une passe depuis son propre camp qu'il a trouvé d'une passe millimétrée Sudakov à nouveau pour donner l'avantage aux siens. En deuxième période, alors que ses partenaires, plus expérimentés que les Français, géraient intelligemment leur avance, il a encore offert une passe lointaine et géniale à Oleksendr Nazarenko rentré en jeu (68e), sans que ce dernier ne puisse finalement convertir l'offrande. C'est Artem Bondarenko, l'un des milieux du Shakhtar Donetsk, qui s'en est chargé à la 85e minute. Mudryk était alors sorti et la France déjà quasiment éliminée.