Euro : des politiques ukrainiens troquent le costume pour le maillot

Le Premier ministre ukrainien a mené mercredi une réunion gouvernementale en portant le maillot de l'équipe nationale de football, au lendemain d'une victoire au bout du suspense contre la Suède à l'Euro. "J'aimerais féliciter et remercier nos gars et les entraîneurs pour cette victoire", a affirmé Denys Chmyhal, entouré d'une vingtaine de membres de son cabinet vêtus également des tenues jaunes et bleues. "Cela motive et unit le pays", a-t-il poursuivi sous les applaudissements de ses collaborateurs.

Le maire de Kiev arbore lui aussi la tunique

L'Ukraine s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale après avoir battu la Suède 2-1, après prolongation, et affrontera samedi l'Angleterre à Rome. C'est la première fois que l'équipe ukrainienne va aussi loin dans un Euro de foot. Pour fêter cela, l'actuel maire de Kiev, l'ancien champion de boxe Vitali Klitschko, a lui aussi sorti le maillot. "Allez l'Ukraine ! Gloire aux héros !", a-t-il écrit dans un message accompagné d'une photo de lui portant les couleurs nationales.

Ce maillot s'est retrouvé récemment au cœur d'un incident diplomatique entre la Russie et l'Ukraine, dont les relations sont exécrables depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014 et l'irruption d'un conflit entre Kiev et des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Les autorités russes se sont offusquées de la présence sur la tenue ukrainienne d'une carte du pays incluant la Crimée et les zones séparatistes, ainsi que de deux slogans patriotiques ukrainiens jugés nationalistes par Moscou : "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux Héros !"

Saisie par la Russie, l'UEFA lui a donné partiellement raison et a demandé à Kiev, après négociations, de recouvrir cette deuxième formule, brodée à l'intérieur du maillot, avec une mini carte du pays.