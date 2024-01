Euro de handball : en demi-finale, la France retrouve sa meilleure ennemie, la Suède

Un grand classique du handball mondial en guise de demi-finale de l'Euro. L'équipe de France affronte, cette après-midi, la Suède, tenante du titre. Tous les joueurs Français gardent au moins une rencontre avec les Suédois en tête. Nikola Karabatic, 39 ans, le doyen de cette équipe, en a tellement joué, qu'il en perd la mémoire.

"En demi-finale, l'adversaire, c'est du top niveau"

"Premier souvenir de France-Suède ? Finale du championnat du monde en 2001, j'étais assis dans mon salon et je regardais la France gagner. Le quart de finale des championnats du monde en 2017 aussi". Un journaliste lui rappelle aussi la finale victorieuse des Jeux olympiques de Londres en 2012, il dira : "C'est vrai, j'avais oublié ce match-là".

Depuis quatre ans, les deux équipes ont pris l'habitude de se retrouver à ce stade de la compétition. En demi-finale, pour l'instant, ce sont les Suédois qui dominent avec deux qualifications en finale à une pour les Bleus. Mais l'an dernier, lors du Mondial, les coéquipiers de Nikola Karabatic l'avaient emporté en Suède. Alors, y a-t-il un avantage psychologique pour les Français ? Pas vraiment, selon la star tricolore.

"On est heureux d'être en demi-finale. On sait que de toute façon, quand on arrive en demi-finale d'une grande compétition, d'un Euro, d'un Mondial ou des JO, l'adversaire, c'est du top niveau". De plus, cette fois, les Suédois peuvent compter sur leur maître à jouer, Jim Gottfridson, blessé l'an dernier. Ils rêvent de conserver leur titre et de priver les Bleus d'un premier titre européen depuis dix ans.