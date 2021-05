Euro de foot : le mode d'emploi de la liste des Bleus

DÉCRYPTAGE

C'est une première depuis la Coupe des confédérations 2001. Pour le prochain Euro, Didier Deschamps, comme les autres sélectionneurs, a convoqué non pas 23 joueurs comme habituellement, mais 26. Une nouveauté permise par l'UEFA qui a mis en place quelques règles spéciales en raison de l'impact potentiel de la pandémie de coronavirus.

26 joueurs sélectionnés

Trois gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants... Didier Deschamps a donc convoqué 26 joueurs. Le sélectionneur profite ainsi de l'annonce début mai de l'UEFA, censée permettre de faire face aux risques de contamination aux Covid-19 et de quarantaine, et donc d'éviter des matches impossibles à jouer en raison d'effectifs décimés. Objectif annoncé : garantir "le bon déroulement et la continuité de la compétition à la lumière de la pandémie". L'UEFA précise qu'il ne s'agit pas de l'adoption définitive d'une "Liste des Vingt-Six" pour les compétitions internationales.

Trois en tribunes à chaque match

Mais tous les 26 joueurs ne pourront pas avoir leur chance de fouler la pelouse à chaque rencontre, car seuls 23 joueurs pourront figurer sur la feuille de match. Trois joueurs devront donc rester en tribunes, mais leur identité pourra changer de match en match. S'il se disait plutôt favorable à une liste de 26 joueurs, Didier Deschamps espérait de son côté que tous pourraient figurer sur la feuille de match.

Un joueur blessé ou malade peut être remplacé d'ici l'Euro

S'il a révélé les noms des heureux élus mardi soir, Didier Deschamps a jusqu'au 1er juin pour soumettre à l'UEFA sa liste des 26. Mais sa composition pourra évoluer en cas de pépin physique d'ici au début de la compétition. Car entre cette date et le premier match de leur équipe, les sélectionneurs pourront librement remplacer un joueur en cas de "blessure ou de maladie sérieuses", attestées médicalement, précisait début mai l'UEFA. À noter que les joueurs testés positifs au Covid-19 ou ceux placés à l'isolement comme cas contact entrent eux aussi dans la catégorie des "maladies sérieuses".

Par ailleurs, les gardiens pourront être remplacés avant chaque match "en cas d'incapacité physique, même si un ou deux gardiens de la liste sont encore disponibles", précise également l'UEFA.