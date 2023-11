Euro 2024 : comment fonctionnent les barrages et quelles seront les affiches ?

L'Italie réussira-t-elle à conserver son titre de championne d'Europe, décroché en 2021 ? Pour le savoir, il faudra attendre la finale, le 14 juillet prochain à l'Olympiastadion de Berlin. Ce qui est certain, c'est que la phase des éliminatoires de l'Euro 2024 s'est achevée cette semaine. 21 pays, dont la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Angleterre, ont validé leur billet pour la compétition qui débutera le 14 juin prochain.

Pots confirmed for the #EURO2024 draw ✅ pic.twitter.com/cFfM6bXZ1t — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2023

Place maintenant à la phase des barrages. Trois places sont encore à pourvoir, et 12 pays peuvent espérer fouler les terrains allemands cet été. Le tirage au sort des matchs de barrage avait lieu ce jeudi à Nyon, en Suisse. Mais comment l'UEFA, l'instance du football européen, a sélectionné ces 12 équipes ? Europe 1 fait le point.

12 équipes sélectionnées en fonction du classement de la Ligue des Nations 2022-2023

Les 12 équipes des barrages ont été sélectionnées en fonction du classement de la Ligue des Nations 2022-2023. Un système déjà en place lors du précédent Euro. Pour rappel, la Ligue des Nations, créée par l'UEFA en 2018 pour remplacer les matchs amicaux internationaux, divise les 54 sélections européennes en quatre ligues, répertoriées de A à D.

Pour cette phase de barrage, qui ne concerne pas les 21 équipes déjà qualifiées par ailleurs (France, Allemagne, Italie, etc), l'UEFA accorde en tout et pour tout 12 places réparties sur les quatre ligues. Ces dernières sont occupées par la Pologne, le pays de Galles, la Finlande, l’Estonie, la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine, Israël, l’Islande, le Luxembourg, la Géorgie, la Grèce et le Kazakhstan.

The 12 teams competing in the play-offs are confirmed.



The 3 teams that progress from their semi-final and win their final will secure the remaining #EURO2024 spots. pic.twitter.com/TE9DZE2zwF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 22, 2023

Les trois derniers pays qualifiés seront connus le 26 mars 2024

Ces dernières ont été réparties en trois groupes (A, B et C). Les barrages vont se jouer sous le format du "Final Four", c'est-à-dire six demi-finales, deux par groupe, et trois finales, une pour chaque groupe. Ce jeudi, l'UEFA a tiré au sort les affiches des barrages : pays de Galles - Finlande et Pologne - Estonie pour le groupe A, Bosnie-Herzégovine - Ukraine et Israël - Islande pour le groupe B, Géorgie - Luxembourg et Grèce - Kazakhstan pour le groupe C.

The 6 play-off semi-finals will be played on 21 March 2024 ️



The 3 play-off finals will take place on 26 March 2024 ️#EURO2024pic.twitter.com/F2WXObhZIE — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 23, 2023

Les six demi-finales se joueront le 21 mars et les trois finales le 26 mars 2024. Les trois qualifiés connaîtront les groupes dans lesquels ils seront envoyés puisque le tirage au sort de la phase finale de l'Euro se déroulera le 2 décembre 2023, à Hambourg, une des dix villes hôtes de la compétition. Des matchs qui seront donc scrutés avec la plus grande attention par les sélectionneurs des 21 nations déjà assurées de leur présence à l'Euro.