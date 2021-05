Euro 2021 : le Français Aymeric Laporte va-t-il jouer avec l’Espagne ?

Le défenseur de Manchester CityAymeric Laporte a obtenu mardi la nationalité espagnole. Il peut donc désormais jouer avec l’Espagne, et pourrait même participer à l’Euro (11 juin-11 juillet) avec son nouveau pays. La Fédération espagnole a déjà lancé les procédures auprès de la FIFA. Sa sélection pourrait ainsi être officialisée le 21 mai prochain.

L’intérêt de l’Espagne pour le natif d'Agen n’est pas récent. De l’autre côté des Pyrénées, c'est un joueur très apprécié. Talent précoce, il a évolué pendant huit ans au plus haut niveau avec l'Athletic Bilbao, entre 2010 et 2018. Le club basque l'avait recruté alors qu'il n'avait que 15 ans.

"Deschamps ne compte pas sur moi pour des raisons personnelles"

Sélectionné dans les équipes de France jeunes jusqu'en 2016 et même capitaine des espoirs, Aymeric Laporte n’a ensuite plus porté le maillot bleu. Appelé à trois reprises en équipe de France entre 2016 et 2020, il n'a jamais disputé la moindre minute de jeu. Une désillusion pour le joueur de City. "Personnellement, je n'ai rien contre lui (Didier Deschamps). C'est une décision qui appartient à l'entraîneur. Il ne compte pas sur moi pour des raisons personnelles, selon moi. Mais en tout cas, je choisis la France, car je suis Français. Je n'ai pas la double nationalité", disait avec amertume le défenseur, il y a deux ans à la télé basque.

S’il a d’abord refusé les avances de l'Espagne, il a donc depuis changé d'avis. Car à bientôt 27 ans, il ne veut pas passer à côté de l’Euro et peut être de la Coupe du monde l'an prochain.