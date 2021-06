Euro 2020 : où regarder les matches à la télévision ?

Les fans de foot ont dû patienter un an de plus mais l’Euro 2020 aura bel et bien lieu cet été, du 11 juin au 11 juillet, dans douze villes réparties sur tout le continent. Après le report de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus, les meilleures nations européennes tenteront de succéder au Portugal, vainqueur en 2016 de la France en finale. Si vous voulez regarder le totalité de l’Euro, il faudra posséder l’abonnement à beIN SPORTS, qui a acquis les droits de retransmission pour toutes les rencontres.

>> A LIRE - Découvrez le calendrier complet de la compétition

Comme il y a cinq ans, TF1 et M6 vont se partager les rencontres diffusées en clair. Au total, 23 affiches, dont toutes les rencontres des Bleus, seront retransmises gratuitement. Europe 1 vous donne le détail des matches visibles sur TF1 et M6.