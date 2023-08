États-Unis : la Californie accueille la 11e édition des championnats du monde de surf pour chiens

Lunettes de soleil vissées sur le museau, crête d’iroquois bleue qui flotte au vent, Derby chevauche les vagues du Pacifique. Sa technique, à l’envers sur la planche, séduit le public. Derby, un mélange de golden retriever et de caniche, est un surfeur aguerri. Sport qu’il pratique avec son maître, Kentucky, qui partage aussi la même coiffure que son chien. "C’est notre truc, on aime être coordonnés. Il aime être dans l’eau, et faire ce que je fais", explique le maître de Derby.

Derby, grand gagnant de la compétition

Mais aujourd’hui, la concurrence est rude : avec son gilet de sauvetage rose, surmonté d’un aileron de requin, Iza le bouledogue multiplie les figures acrobatiques sur sa planche, tout comme Charlie, le labrador. Qui en redemande, malgré une eau glacée.

>> LIRE AUSSI - Top 3 des activités à faire avec un animal

Sur la plage, Casserole Queen, un bichon qui porte un itsy bitsy bikini bleu à pois blancs, fait les yeux doux aux champions. "Elle adore tous les chiens surfeurs. Elle les aime tous", s'amuse la propriétaire du bichon. Juste le temps de se sécher en se roulant dans le sable, et c’est la remise des médailles. Derby, la star décroche la médaille d’or. Il aura bien mérité un os XXL.