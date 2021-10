Equiper les arbitres de micro, un "moyen d'élever le respect" ?

Est-ce qu'il faut une transparence totale sur ce qui se passe sur les terrains de football ? La question se pose très souvent dans ce sport, entre introduction de dispositifs spécifiques et hostilité de nombreux fans à voir le jeu "perverti" par ces innovations. Il en est ainsi de la VAR, l'arbitrage vidéo, de la technologie de vérification des buts (ou goal line technology) mais aussi, dernièrement, de la sonorisation des arbitres durant les matchs. Aujourd'hui, les demandes se multiplient pour équiper les hommes en noir de micros, afin de mieux comprendre leurs décisions. Pascal Garibian assure, lui, que l’arbitrage français y est favorable.

Attendre le feu vert de l’IFAB

Pour l’ancien arbitre de 60 ans (226 matchs de Ligue 1, 22 matchs internationaux), rien n’empêche cette innovation d’être mise en place et l’arbitrage français y est même très ouvert. "Nous avons toujours été précurseurs dans les innovations d’outils d’aide." Mais avant cela, l’IFAB, l’instance qui régit les règles du football international, doit se prononcer pour permettre différents tests. "Lorsque l’IFAB permettra cette expérimentation, l’arbitrage français fera partie des candidats", réaffirme Garibian. Le directeur technique de l’arbitrage y verrait également un côté pédagogique pour les téléspectateurs : "Ce serait passionnant de connaître le mode de management des arbitres, au-delà de l’explication technique."

Il y a un point sur lequel tout le monde se retrouve. Cette innovation, qui permettrait d’entendre les échanges entre les joueurs et les arbitres, éviterait des contestations parfois incessantes sur les terrains. Arsène Wenger pense que ce serait "un moyen d’élever le respect". "Si vous m’insultez et que je vous met un carton rouge, les personnes situées à 50 mètres ne vont pas comprendre. Sauf que s’ils vous entendent, cela peut aider." Pascal Garibian est du même avis, mais pense également que "les arbitres ont tous les moyens pour sanctionner les joueurs qui ne respectent pas leurs décisions et qui ne les respectent pas eux-mêmes" même si "cela dissuaderait une certaine contestation".

Alors que les acteurs du football font converger leurs avis sur les micros pour arbitres, seule l’IFAB peut faire avancer la chose. Mais nul doute que cette innovation devrait bien, un jour où l’autre, voir le jour sur les pelouses de France, d’Europe et du monde.