Les attaquants Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani ont été convoqués jeudi en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps pour le dernier stage avant le Mondial-2022 (20 novembre-18 décembre au Qatar), alors que Karim Benzema, blessé, n'a pas été appelé. Les Bleus affrontent l'Autriche et le Danemark, les 22 et 25 septembre, en Ligue des nations.

