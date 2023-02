En stage à Rio, Teddy Riner lance sa préparation olympique pour les JO de Paris 2024

Teddy Riner a posé ses valises au Brésil, plus précisément dans le club de Flamengo afin d'y effectuer un stage d'entraînement intensif. Accompagné de son entraîneur Franck Chambily, le judoka français, qui a récemment remporté son septième titre au Paris Grand Slam, s'est lancé le défi de perfectionner sa technique de combat au sol en allant défier les meilleurs combattants de jiu-jitsu au monde, autrement dit, les Brésiliens.

En exclusivité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), Teddy Riner justifie ce choix : "Quand tu travailles et c'est pour ça que je viens ici, je travaille avec des mecs qui font du jiu-jitsu. Ils ont maintes et maintes façons d'aller chercher des ippons donc à chaque fois j'apprends des nouveaux trucs. Il y a des choses qu'ils me montrent que je ne prends pas. Mais il y a des détails que je vais prendre. J'essaye de voir comment ils bougent, comment être meilleur." Le décuple champion du monde de judo doit rester sur place de lundi à jeudi, soit quatre jours d'entraînement.

Amoureux du Brésil

Rassuré par sa victoire au Paris Grand Slam après avoir battu en finale le Japonais Hyoga Ota, Teddy Riner souhaite poursuivre ce bon retour sur les tatamis. Celui qui espère être de retour à 100% pour les Jeux olympiques de Paris 2024, profite de cette présence à Rio de Janeiro pour se remémorer de bons souvenirs. "C'est le pays où j'ai eu le plus de victoires. Deux titres mondiaux et un titre olympique. En plus j'ai été porte-drapeau ici donc c'est un pays particulier, c'est un pays que j'adore où j'aime venir. Ça a une place particulière dans ma tête, dans mon cœur", évoque-t-il.

Champion du monde en 2007 puis en 2013, champions olympique en 2016, le Brésil est une terre de réussite pour le judoka de l'équipe de France. "Je m'éclate. Même dans la souffrance, je trouve des points positifs pour progresser", conclut l'actuel 6e au classement mondial de la catégorie des +100 kg. L'objectif prioritaire de Teddy Riner est désormais fixé : Paris 2024. Teddy Riner espère remporter son troisième titre olympique devant son public.