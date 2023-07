EN DIRECT - Tour de France : un contre-la-montre alpin pour cette 16e étape

Un endroit de légende pour un duel épique : Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux inséparables du Tour de France, s'affrontent à distance mardi lors d'un contre-la-montre alpin qui emprunte la mythique côte de Domancy, où Bernard Hinault a forgé l'un de ses plus grands exploits. Honneur réservé au maillot jaune, Vingegaard s'élancera en dernier, à 17h pile, juste après son rival slovène, pour environ 36 minutes d'effort sur un parcours aussi court (22,4 km) qu'exigeant entre Passy et Combloux.

Les principales informations : 16e étape du Tour de France ce mardi

Il s'agira de l'unique contre-la-montre de cette édition 2023

Le tracé aura lieu dans les Alpes et les coureurs devront franchir la redoutable côte de Domancy

Jonas Vingegaard porte toujours le maillot jaune et compte une dizaine de secondes d'avance sur Tadej Pogacar

Le profil de cette 16e étape, avec la terrible côte de Domancy (2,5 km à 9,4%) au menu, convient parfaitement aux deux champions qui se tiennent en dix secondes au classement général et vont vouloir mettre les pendules à l'heure mardi en Haute-Savoie.

"C'est le genre de chrono que j'adore"

Si le Tour pourrait basculer mardi, difficile de désigner un favori entre les deux ogres, irrésistibles en montagne et excellents rouleurs, qui disent de concert "aimer beaucoup" le parcours. "Les changements de rythme me conviennent parfaitement", souligne Vingegaard. "C'est le genre de chrono que j'adore", répond Pogacar.

Le profil de la 16e étape

Crédit : site officiel du Tour de France

"C'est un chrono pour montagnards", affirme à l'AFP l'architecte du tracé, Thierry Gouvenou. "Il y a Domancy bien sûr, mais aussi la côte de la Cascade de Coeur dès le départ. Et après Domancy, il reste encore trois, quatre kilomètres de montée jusqu'à la l'arrivée. C'est dur. Et en plus c'est au lendemain de la journée de repos", ajoute-t-il. "Il faudra vraiment être au sommet de son art. C'est fait pour les deux protagonistes là. Je ne vois pas qui pourrait jouer avec eux sur une telle longueur d'ascension", ajoute Bernard Hinault, le maître des lieux, auprès de l'AFP.