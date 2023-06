EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la première journée des quarts de finale

EN DIRECT

Qui pour aller dans le dernier carré ? Ce mardi, le niveau risque de monter d'un cran sur les courts de Roland-Garros. Pour cette première journée des quarts de finale, le public parisien risque d'assister à de gros combats. Si Novak Djokovic entrera le premier dans la danse chez les hommes en affrontant le Russe Karen Khachanov, les regards seront forcément tournés vers le Philippe Chatrier qui sera l'arène de la grosse affiche entre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et le Grecque Stéfanos Tsitsipàs (5e). Une opposition qui pourrait se prolonger dans la nuit.

Chez les femmes, la belle histoire va-t-elle se continuer pour Elina Svitolina ? L'Ukrainienne, 192e mondiale et qui a accouché d'une petite fille en octobre dernier, fait un retour fracassant sur la terre battue parisienne. Face à elle, la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, compte bien mettre fin à la belle aventure. Une chose est sure, Elina Svitolina, la compagne de Gaël Monfils, ne viendra pas serrer la main de son adversaire à la fin du match, comme elle le fait depuis le début de la compétition avec les athlètes russes et biélorusses.