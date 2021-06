EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du samedi 12 juin

Le dénouement dans les tableaux du simple dames et du double messieurs de Roland-Garros. Chez les dames, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (N.31) et la Tchèque Barbora Krejcikova (33e mondiale) s'affronteront pour la première fois sur le circuit féminin, en finale des Internationaux de France de tennis. Deux joueuses, inattendues à ce stade de la compétition, qui chercheront à soulever leur premier trophée en Grand Chelem, sur le court Philippe-Chatrier. Il y aura donc une nouvelle championne Porte d'Auteuil. Le début de rencontre est prévu à 15 heures.

La fin de journée s'annonce chaude également sur le court central puisque la paire franco-française Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut défient les Kazakhstanais Andrey Golubev et Alexander Bublik en finale du double messieurs. C'est également le quatrième jour de test du pass sanitaire dans l'enceinte de la Porte d'Auteuil. Suivez avec nous cette nouvelle journée de tennis grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.