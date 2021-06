EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du mardi 1er juin

Mardi 1er juin, le jour des maitres du tennis à Roland-Garros. Rafael Nadal, 13 titres Porte d'Auteuil, démarre son tournoi dans l'objectif de retrouver en demi-finale Novak Djokovic, également sur les courts ce mardi soir à huis clos. La numéro un mondiale Ashleigh Barty entre aussi en lice, tout comme les numéros un français Fiona Ferro et Gaël Monfils. Côté tricolore, on se passionnera pour la rencontre franco-française Hugo Gaston-Richard Gasquet et les grands débuts d'Océane Babel, 17 ans, sur le Central face à l'Ukrainienne Elina Svitolina (n°5) à midi.

Suivez en direct cette troisième journée de Roland-Garros grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.