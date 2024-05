EN DIRECT - Roland-Garros 2024 : Monfils-Musetti en nocturne après une journée chargée

La cinquième journée de Roland-Garros jeudi tentera de rattraper le temps perdu la veille en raison de la pluie et proposera 55 matches de simples pour terminer le deuxième tour, avec pour finir le match Monfils-Musetti en nocturne sur le Central. Aryna Sabalenka débutera la journée sur le Central avant le duel entre Diane Parry et Elina Svitolina. Suivront Novak Djokovic et, en soirée, Monfils.

Le joueur le plus impressionnant du premier tour, Alexander Zverev, qui a battu Rafael Nadal en trois sets au premier tour, jouera dans l'après-midi sur le Suzanne-Lenglen contre David Goffin.