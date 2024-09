EN DIRECT - Paralympiques 2024 : quel est le programme de cette quatrième journée de compétition

Après une belle moisson de médailles pour la délégation française ce samedi, les Bleus espèrent bien poursuivre sur leur lancée dans cette quatrième journée de compétition des Jeux paralympiques. Deux nouveaux sports vont faire leur rentrée avec le cécifoot et le para-triathlon avec plusieurs français. En athlétisme, Timothée Adolphe voudra aller chercher une médaille sur le 400m T11. La France aura également des chances de médailles aujourd'hui en aviron et en para-natation avec Dimitri Granjux qui cherchera à se qualifier pour la finale du 150m trois nages.

Au début de cette quatrième journée de compétition, la délégation française pointe à la huitième place au classement des médailles avec 17 médailles, dont trois en or, six en argent et 8 en bronze. Pour rappel, l'objectif des Bleus est de terminer dans le Top 8 de la compétition.